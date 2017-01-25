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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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"Закон Савченко" временно разгрузил СИЗО, - замминистра юстиции
время публикации: 14:46
последнее обновление: 15:03
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"Закон Савченко" временно разгрузил СИЗО

После вступления в силу т.н. "закона Савченко" следственные изоляторы в Украине разгрузились, но в настоящее время они вновь заполнены так же, как и до введения данного закона, утверждает заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, пишет Интерфакс-Украина.

"Безусловно, это разгрузило (СИЗО – ред.) на определенный период, но на сегодняшний момент я вам сажу так: наполнение следственных изоляторов в определенной мере такое же, как было и до введения в действие "закона Савченко", - сообщил Чернышов в ходе пресс-конференции в среду в Киеве.

Он отметил, что это происходит, в частности, потому, что "в некоторых случаях адвокаты работают на то, чтобы затягивать нахождение подследственных" в следственных изоляторах.

Чернышов напомнил, что к концу 2016 года по т.н. "закону Савченко" из мест лишения я свободы было освобождено приблизительно 7,5 тысяч лиц.

Как сообщалось, "закон Савченко" вступил в силу 24 декабря 2015 года, согласно документу, каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания. По этому закону освобождены, в частности, бывший глава Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварыч и бывший народный депутат Украины Виктор Лозинский.

Народный депутат фракции "Народный фронт", член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко надеется, что Верховная Рада в феврале отменит этот закон, назвав его ошибкой и отметив, что по нему досрочно на свободу вышли мошенники и коррупционеры.

Сама Надежда Савченко заявила, что будет защищать свой закон, поскольку он правильный.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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