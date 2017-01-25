От Черныша требуют объяснений относительно его интервью об оккупированных территориях для росCМИ

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш должен объяснить, каким образом его высказывания в интервью одному из российских пропагандистских ресурсов соответствует официальной позиции украинского правительства, а также предоставить объяснение, почему он делает заявления для издания государства-агрессора. С соответствующим обращением в адрес чиновника 25 января 2017 года официально обратился народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий ("Народный фронт").

Копия документа размещена на странице нардепа в Facebook.

Как отмечает Высоцкий, интервью министра "вредит национальным интересам Украины", а его распространение "вредит информационной безопасности".

В частности, его возмущение вызвал тот факт, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) руководитель профильного министерства называет территориями Украине "не подконтрольными", а не оккупированными, что определено соответствующим постановлением Верховной Рады № 254-VIII от 17 марта 2015 года.

"Более того, во всем тексте интервью нет ни одного упоминания об оккупации или агрессии Российской Федерации. По Вашим словам создается впечатление, что в Украине продолжается внутренний конфликт, для прекращения которого нужного "бороться за сердца и умы людей" и "искать, добиваться политико-дипломатического решения", - обращается Высоцкий к Чернышу.

"В интервью даже не объясняются причины существующей ситуации... Ни одном словом не упоминается необходимость вывода российских войск или прекращения масштабных нарушений прав человека государством-оккупантом", - отмечает народный депутат.

Также он отмечает, что Чернишем "весьма позитивно описываются процессы ведения бизнеса на оккупированных территориях и пересечения соответствующими товарами линии разграничения".

Как уточняет депутат у себя на странице, в случае отсутствия объяснений от министра, он "продолжит действовать дальше в соответствии со своими полномочиями".

"Я был абсолютно шокирован. Потому что интервью Черныша вышло 19 января, одновременно с интервью президента Порошенко для The Wall Street Journal. В то время, как президент публично обвинял Россию в агрессии, инициации войны, нарушении норм международного права, оккупации нашей территории, министр Черныш преспокойно обсуждал со СМИ агрессора некие экономические схемы Украина-"ДНР"-Россия", - возмущается представитель "Народного фронта".

При этом в тот же день, 19 января, в интервью украинскому "5 каналу" Черныш рассказывал о том как возглавляемое им министерство разрабатывает "дорожную карту возвращения" ОРДЛО:

"Если тот мирный процесс, который основан утверждением Советом Безопасности ООН так называемых Минских соглашений, то там предусмотрено, что поэтапно эти территории будут возвращаться. Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу".

Также Черныш известен как активный противник товарной блокады ОРДЛО и той идеи, что дети с оккупированных российско-террористическими войсками территорий Донбасса якобы временно не могут обучаться в украинских вузах, поскольку это представляет определенную опасность.

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