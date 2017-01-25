На Херсонщине заведующий гинекологическим отделением брал взятки рублями

За вымогательство и получение взятки во время передачи денег в Херсонской области правоохранители задержали заведующего гинекологическим отделением одной из больниц. Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции.
Следователи провели обыски дома у врача. Кроме суммы взятки, дома у него нашли и изъяли более 68 тысяч рублей РФ и 70 тысяч гривен.
Медик требовал и получил взятку от 30-летней пациентки за проведение операции и выдачу больничного листа. Его задержали в рабочем кабинете.
Задержание проводили оперативники Управления защиты экономики в Херсонской области Национальной полиции и следователи Генической местной прокуратуры.
Напомним, с 1 января украинцы имеют полгода на поиск семейных врачей.
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