Дело по убийству полицейских в Днипре передали в суд

В Днипре уголовные производства, начатые по факту убийства двух патрульных полицейских и покушении на убийство водителя маршрутного такси, переданы в суд. Информацию об этом "Радио Свобода" подтвердили в областном управлении полиции.

По данным ведомства, суд принял решение о продлении меры пресечения для подозреваемого еще на два месяца содержания под стражей.

Во время судебного заседания подозреваемый заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Письменное уведомление о подозрении в преступлениях ему уже вручено.

В ноябре суд в Днипре уже продлевал срок содержания под стражей Александра Пугачева, которого подозревают в расстреле двух патрульных полицейских в Днепре, на два месяца. Ранее решением Шевченковского районного суда Днепра ему была избрана мера пресечения в виде ареста на срок в два месяца.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, которого остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. Вследствие этого погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался ранее разыскиваемый правоохранителями за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

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