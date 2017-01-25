Медики назвали причину массового отравления в гимназии Житомира

Медикам удалось установить причину, которая вызвала массовое отравление школьников в Житомирской гимназии. Об этом сообщает ТСН.

Ученики попали в больницу на прошлой неделе. В их анализах обнаружили ротавирус.

Городские чиновники уверяют, что подобная инфекция никак не связана с функционированием школьной столовой и с питанием. Ротавирус еще называют болезнью грязных рук. Он вызывает у больных высокую температуру, тошноту и диарею. Как раз таки симптомы наблюдались у госпитализированных учеников гимназии.

На сегодняшний день в больнице находятся еще четверо школьников. Медики рассказали, что их состояние уже значительно улучшилось и детей планируют выписать через несколько дней. Всего в медучреждения с отравлением попали 14 учеников.

Заместитель мэра Житомира Матвей Хренов отметил, что гимназия возобновит учебный процесс уже с 30 января. Но в пищеблоке школы еще возьмут несколько проб. Только по результатам анализов окончательно решат, начнет ли свою работу учебное заведение.

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