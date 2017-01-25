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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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СБУ нашла в Ветрогоне на Луганщине тайник с боеприпасами
время публикации: 15:58
последнее обновление: 16:21
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СБУ нашла в Ветрогоне на Луганщине тайник с боеприпасами
СБУ нашла в Ветрогоне на Луганщине тайник с боеприпасами
СБУ нашла в Ветрогоне на Луганщине тайник с боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения антитеррористической операции схрон с большим количеством взрывчатки и боеприпасов.

Об этом в среду 25 января сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник был обустроен на территории фермерского хозяйства в селе Ветрогон Беловодского района Луганской области. Правоохранители изъяли из тайника тротиловые шашки общим весом почти восемь килограммов, пять гранатометов РПГ-26 и РПГ-18 и три снаряда калибра 30мм.

Задокументированные материалы сотрудники СБУ передали в соответствующие инстанции Национальной полиции для возбуждения производства по ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее в январе правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами в Одесской области возле воинской части. Тайник был оборудован вблизи места расположения одной из воинских частей, которая недавно прошла ротацию в зоне проведения АТО. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 1572 патрона калибра 7,62 мм, около 1 кг артиллерийского пороха и 3 дымовых шашки.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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