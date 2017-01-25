На Чонгаре завершили строительство башни, которая начнёт вещание на Крым

На Чонгаре построена башня, которая в ближайшее время начнет вещание на Крым. Об этом сегодня, 25 января, на своей странице в Facebook сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"Башню на Чонгаре построили. В ближайшее время начнется вещание на Крым", - отметил Костинский.
По его словам, высота построенной радиотелепередающей станции в с.Чонгар Херсонской области 150 м. Сейчас идет монтаж оборудования.
"С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поставляться в Крым. Речь идет о Первом канале Украинского радио Meydan, Радио Крым.Реалии, Херсон FM. Следующий этап - организация цифрового телевидения", - сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
Костинский уточнил, что срок строительства башни составил два месяца. Все остальное время, около 9 месяцев, продолжались работы по просчету и международной координации радиочастот, отводу земельного участка, проведению конкурса на радиочастоты.
Он поздравил всех с "хорошей новостью" и поблагодарил коллег за реализацию проекта.
"Большая благодарность за реализацию проекта инвестору - "Телемережам Украины", Херсонской ОГА, Украинскому государственному центру радиочастот, НОТУ, Министерству информационной политики, Министерству по вопросам временно оккупированных территорий, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания", - сказал Костинский.
Он напомнил, что развитие вещания в зоне проведения АТО и на территорию Крыма происходит в рамках плана действий проекта Стратегии реинтеграции оккупированных территорий Украины и работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при МИП.
Напомним, Национальный совет на заседании 27 декабря 2016 года определила победителей конкурса на получение лицензии на вещание с использованием свободных радиоканалов. Вещать на Крым из Чонгара смогут четыре отечественных радиокомпании.
В ответ из аннексированного Россией Крыма заявили, что вещание украинских СМИ на территории полуострова будет пресечено как не соответствующее российскому законодательству.
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