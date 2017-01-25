Оккупанты готовят Умерову обновлённое обвинение

Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову готовят обновленное обвинение. Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook.
"Мне будет предъявлено обвинение в новой редакции (перепредъявление обвинения). Что это означает, я не очень понимаю. После "встречи" расскажу в рамках дозволенного", - написал Умеров.
В свою очередь, сообщество "Крымские политзаключенные" сообщило, что скорее всего, к материалам дела Умерова приобщат лингвистическую экспертизу.
Напомним, 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на территории России и в аннексированном Крыму как "экстремистской" организации.
28 сентября российские оккупанты признали 59-летнего Ильми Умерова "виновным" в участии в заседании Меджлиса и потребовали от него выплатить штраф в размере 750 рублей.
Умеров заявил, что решение суда РФ о запрете Меджлиса не распространяется на территорию Крыма.
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