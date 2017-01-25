Троян снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции

И.о. главы Национальной полиции Вадим Троян принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность главы Национальной полиции Украины.

"Комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку. Мое мнение - глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, отвечающим всем требованиям Закона - без поправок, дописок и натяжек", - написал Троян в Facebook.

"Мне не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. Я это принимаю, и как офицер не хочу никаких поблажек и допущений", - добавил он.

Напомним, предыдущий руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя Национальной полиции ее первому заместителю Вадиму Трояну.

Позже глава МВД объявил конкурс на нового главу Нацполиции. На него подались 64 человека, среди которых Троян, его заместитель Константин Бушуев, начальник угрозыска Сергей Князев, начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко, начальник Одесского управления полиции Дмитрий Головин, Донецкого - Вячеслав Аброськин, Черниговского - Эдуард Алехин и Черновицкого - Сергей Пилигрим.

24 января стало известно, что к конкурсу допустили 43 претендентов, еще у пяти, в том числе у Трояна, запросили дополнительные документы.

Cсылки по теме: