"Суд" над Чийгозом: свидетели не узнают своих показаний, а видеоматериалы опровергают аргументы обвинения

Адвокаты по "делу 26 февраля" выразили сомнения в том, что показания стороны обвинения не сфальсифицированы во время следствия. Об этом пишет Крым.Реалии.

Во время заседания подконтрольного РФ Центрального районного суда Симферополя 20 января допросили нескольких свидетелей, показания которых существенно отличались от тех, что они дали ранее во время предварительного следствия.

Один из свидетелей, Николай Козицкий, работал в феврале 2014 года начальником отдела эксплуатационного режима Верховной Рады АР Крым. 26 февраля, во время митинга крымских татар и проукраинских активистов у здания Верховной Рады, он находился внутри помещения и наблюдал за тем, что происходит на улице из окон.

По словам свидетеля, никаких столкновений между проукраинскими активистами и пророссийскими активистами партии "Русское единство", которые противодействовали проведению митинга, он не видел. Однако в его предыдущих показаниях утверждается, что "радикально настроенные участники митинга, которые кричали "Аллах Акбар", "Слава Украине", "Крым - это Украина", двинулись от фонтана в направлении сторонников партии "Русское единство"и начали их бить".

"Это что, в моих показаниях такое?" - Удивился свидетель, после чего суд проверил, его ли подпись стоит под показаниями.

Аналогичные противоречия были обнаружены в показаниях главного специалиста горадминистрации Марины Шаповаловой, которая утверждала, что не принимала заявления на проведение митинга у представителя "Русского единства", а сообщение от Меджлиса поступило утром 26 февраля.

Следователь в ее показаниях написал, что сообщения были приняты администрацией. Заместитель начальника полиции по Красногорском района Павел Поросенко также выступил 20 января в качестве свидетеля. Полицейский рассказал, что руководил группой из десяти милиционеров, которые осуществляли охрану правопорядка во время митинга, никаких правонарушений не наблюдал. При этом в предыдущих показаниях говорится о массовых драках, которые якобы были между сторонниками целостности Украины и "Русского единства".

"Сегодня допросили четырех свидетелей. После каждого допроса объявлялись предыдущие показания из-за множества противоречий. Их действительно много, поэтому у нас, адвокатов и подсудимых, очень много вопросов, как складывались эти протоколы допросов, каким образом подписывались, и по этому поводу адвокаты даже высказывались о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые давали и брали показания, - отметил адвокат Эдем Семедляев.

Подконтрольный России "суд" по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, рассмотрел представленные обвинением видеоматериалы, которые на самом деле опровергают аргументы обвинения. Об этом сообщила жена Чийгоза Эльмира Аблялимова в Facebook.

" В просмотренных видеоматериалах отсутствуют указанные потерпевшими и свидетелями предметы, которые они якобы видели в руках проукраински настроенных митингующих- кирки, топорища, черенки от лопат и др. предметы. Не находят подтверждения и показания о применении газа. Просмотренные нами видеоматериалы указывают на неправдивость и противоречивость показаний ранее опрошенных потерпевших и свидетелей, а также несостоятельность выдвинутого против Ахтема Чийгоза обвинения", - отметила Аблялимова.

По ее словам, в одном из сюжетов наблюдалась давка, которая произошла на линии соприкосновения двух противоположных митингов, проходивших у стен Верховной Рады АРК 26 февраля 2014 года.

"Причём, давление осуществлялось с обеих сторон, было не управляемым, хаотичным, не одномоментным, носило локальный, а не массовый характер. Видеоматериалы (видеоряд более 40 минут) также показали уровень шума на митинге, при котором не возможно расслышать чьи-либо крики и высказывания" , - рассказала жена Чийгоза.

Ранее адвокат Николай Полозов утверждал, что в "суде" по делу Чийгоза вещественные доказательства в виде видеозаписей с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания потерпевших.

Ранее сообщалось, что вещественные доказательства в виде фотографий с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания "потерпевших" и "свидетелей" обвинения.

Как сообщалось, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан в Симферополе в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма, который состоялся 26 февраля 2014 года. Митинг, в ходе которого сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство", проходил накануне захвата Крыма российскими военными. Кроме Чийгоза по делу "26 февраля" арестованы Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.

При этом "дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках отдельного производства.

Сейчас его арест продлен до 8 апреля 2017 года.

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