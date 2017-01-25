Боевики обстреливали Красногоровку реактивным огнем. Один военный ранен

В течение сегодняшнего дня на Донбассе зафиксирован 21 обстрел со стороны оккупационных сил. Один украинский военный получил ранения.

Об этом в среду 25 января информирует пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП противника", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Орехово и Новозвановку.

"На Донецком направлении – из 120 и 82 миллиметровых минометов по Авдеевке и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Сообщается также, что около 15.00 российско-оккупационные войска, используя реактивные системы залпового огня обстреляли населенный пункт Красногоровка. 4 снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку.

Позже в штабе уточнили, что обстрел Красногоровки был осуществлен из реактивных установок Град "П" (Партизан).

"По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Обстрел продолжался 40 минут. Жертв среди мирного населения нет", - рассказали в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны одного украинского военнослужащего ранило.

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