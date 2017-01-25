В Сумах стартует проект "Брак за сутки", который предусматривает государственную регистрацию брака в сокращенные сроки. Об этом Укринформу 24 января сообщила начальник главного территориального управления юстиции в области Ирина Свистун.
"В рамках пилотного проекта по государственной регистрации брака в сокращенные сроки в городе Сумы главным территориальным управлением юстиции 20 января 2017 года от областного научно-методический центра культуры и искусств получено ходатайство о возможности предоставления подобной услуги. По результатам его рассмотрения установлено, что коммунальное учреждение имеет все условия, определенные требованиями пункта 2 Кабинета Министров Украины "О введении реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака" от 13 июля 2016 № 502-р, и способен предоставлять услуги по организации проведения государственной регистрации заключения брака по избранному заявителем месту", - отметила чиновник.
По ее словам, Сумской областной научно-методический центр культуры и искусств имеет в наличии отдельное помещение для уполномоченного работника отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, оборудованное необходимой компьютерной техникой, и место для проведения государственной регистрации брака.
Свистун напомнила, что распоряжением Кабинета Министров "О введении реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака" от 13 июля 2016 года №502-р и приказом Министерства юстиции Украины от 22 июля 2016 года № 2247/5 "О реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака" внедрен пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителя местом.
Его целью является апробация европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, направленных на создание благоприятных условий для получения физическими лицами административных услуг в указанной сфере, и обеспечения реализации гарантированного государством права на брак, в частности для участников антитеррористической операции и внутренне перемещенных лиц.
Напомним, проектом "Брак за сутки" активнее всех пользуются в Одессе.
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