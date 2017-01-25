Сущенко продлили арест ещё на три месяца. Защита журналиста обжалует это решение

Лефортовський районный суд Москвы продлил арест незаконно задержанному в РФ журналисту "Укринформа" Роману Сущенко еще на три месяца. Об этом в Твиттере сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Суд закончился. Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 30 апреля 2017 года", - написал он.

Защита Сущенко намерена добиваться его освобождения из-под стражи, сообщил Фейгин.

"В течение трех дней мы подадим жалобу в Московский городской суд и будем там добиваться отмены ареста", - заявил Фейгин.

По словам защитника, суд необоснованно отказал Сущенко в допуске в качестве общественного защитника украинского консула Геннадия Брескаленко.

"Мне было отказано в приобщении этой справки из Министерства обороны Украины, где было сказано, что таких кадровых сотрудников там нет, к материалам дела на основании того, что отсутствует перевод данного документа на русский язык, что является необоснованным. В следующий раз подадим нотариально заверенный перевод",- сказал Фейгин.

Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста украинского новостного агентства "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является его сотрудником.

28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.

Cсылки по теме: