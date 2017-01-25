Украинцев предупреждают о снеге и гололёде

В Киеве в среду, 25 января, ожидается снег, на дорогах местами гололедица, ветер преимущественно северо-западный. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр
"25 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/сек. Температура на протяжении суток 3-5 градусов мороза", - говорится в сообщении.
В связи с этим водителей просят быть внимательными на дорогах, а пешеходов призывают быть осторожными и переходить дорогу только в установленных для этого местах.
Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.
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