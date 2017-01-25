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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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Задержан глава "Объединенной горно-химической компании". Его связывают с Мартыненко и Жванией
время публикации: 21:32
последнее обновление: 21:32
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Задержан глава "Объединенной горно-химической компании"

НАБУ задержало руководителя ПАО "Объединенная горно-химическая компания" по подозрению в нанесении предприятию 300 млн грн убытков. Об этом пресс-служба Бюро пишет в Facebook.

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали еще одного участника коррупционной схемы, по которой ОАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Им оказался экс-заместитель директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ОАО "ОГХК")", - говорится в сообщении.

Согласно данным в госреестре, исполняющий обязанности руководителя ОАО "ОГХК" является Руслан Журило.

В прошлом году тогдашний глава МЭРТ Айварас Абромавичус добивался его увольнения с должности.

По данным "Экономической правды", за ОГХК стоит близкий к лидеру "Народного фронта" Арсению Яценюку экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

Уголовное производство в отношении ОГХК было открыто НАБУ в начале минувшего 2016 года вслед за скандальным заявлением Абрамовичуса о коррупции в высших органах власти. Как следует из определения Соломенского суда Киева, детективы подозревают его руководство в заключении контрактов на поставку титана по заниженной стоимости. В результате невыгодных сделок, "навар" покупателя, по предварительным оценкам, составил не менее 100 млн гривен.

Согласно заявлению о преступлении, которое направил Абрамовичус в НАБУ, в январе-сентябре 2015 года между ГП и австрийской компанией Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG (прописана по тому же адресу, что и компания-фигурант "дела Мартыненко") были заключены девять внешнеэкономических контрактов на поставку титана.

В результате их выполнения, австрийская фирма получила от украинского госпредприятия титан на общую сумму почти 700 млн гривен. При этом стоимость титана оказалась ниже рыночной цены на 15-55%, указано в уголовном производстве.

"Это свидетельствует о совершении должностными лицами ГП "Объединенная горно-химическая компания" злоупотребления своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды третьим лицом – компанией Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG", - говорится в материалах дела.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG в 2015 году рассчитывалась по контрактам с ГП "Объединенная горно-химическая компания" через счета в "Диамантбанке".

Как отмечает "Главком", крупнейшими акционерами "Диамантбанка" на 8 марта 2015 года являлись Давид Жвания (23,81%), Игорь Керезь (46,48%), а также Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко (оба - по 12,28%).

Госпредприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность с августа 2014 года, после передачи ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. В январе-сентябре 2015 года ОГХК получило чистый доход в 1,167 млрд гривен. Чистая прибыль компании в данный период составила 238 млн гривен. За первые 9 месяцев 2015 года компания продала около 280 тыс. тонн продукции (113 тыс. тонн ильменита, почти 30 тыс. тонн рутила и более 17 тыс. тонн циркона).

Напомним, Кабмин в сентябре прошлого года внес ОГХК в перечень госкомпаний, подлежащих приватизации на протяжении 2017 года.

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