 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Ривне просит Балчуна пустить поезд в польский Люблин
время публикации: 07:22
последнее обновление: 07:40
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Депутаты Ривненского горсовета обратились к руководителю Укрзализныци Войцеху Балчуну и в Министерство инфраструктуры с просьбой, чтобы поезд "Интерсити" из Киева двигался в Люблин через Ривне

Депутаты Ривненского горсовета обратились к руководителю Укрзализныци Войцеху Балчуну и в Министерство инфраструктуры с просьбой, чтобы поезд "Интерсити" из Киева двигался в Люблин через Ривне.

Такое предложение озвучили и поддержали во вторник, 24 января, во время сессии городского совета, сообщает Укринформ.

"Ровно и Люблин древние города-побратимы, между городами тесные деловые отношения, поэтому было бы целесообразно пустить скоростной поезд "Киев - Люблин" с остановкой в Ровно", - говорится в сообщении.

Польское направление - достаточно популярный среди ровенчан. В частности, раньше даже шла речь о создании авиарейса между Ривне и Люблином. Но пока областной центр не имеет ни авиа, ни железнодорожного сообщения с городом-побратимом.

Напомним, в декабре Укрзализныця запустила поезд до польського Перемышля.

facebook

Cсылки по теме:

В Польше избили украинских студентов, нападавшие задержаны – им грозит до 5 лет заключения
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.

Польские СМИ: Садовый попросил власти Люблина забрать мусор из Львова
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.

Укрзализныця испытала "Тарпан" и Hyindai на маршруте до польського Перемышля
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.

СМИ: украинские заробитчане спасают пенсионную систему Польши
// NEWSru.ua // Экономика // 9 декабря 2016 г.

Польская власть отмежевалась от марша, во время которого сожгли украинский флаг. СМИ: поджигатели избиты
// NEWSru.ua // Украина // 14 ноября 2016 г.

СМИ: Польша нашла возможность заблокировать Nord Stream-2
// NEWSru.ua // Экономика // 15 августа 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 08:23
 Франция закрывает свою старейшую АЭС
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  

Последняя новость – 08:23

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017