Ривне просит Балчуна пустить поезд в польский Люблин

Депутаты Ривненского горсовета обратились к руководителю Укрзализныци Войцеху Балчуну и в Министерство инфраструктуры с просьбой, чтобы поезд "Интерсити" из Киева двигался в Люблин через Ривне.
Такое предложение озвучили и поддержали во вторник, 24 января, во время сессии городского совета, сообщает Укринформ.
"Ровно и Люблин древние города-побратимы, между городами тесные деловые отношения, поэтому было бы целесообразно пустить скоростной поезд "Киев - Люблин" с остановкой в Ровно", - говорится в сообщении.
Польское направление - достаточно популярный среди ровенчан. В частности, раньше даже шла речь о создании авиарейса между Ривне и Люблином. Но пока областной центр не имеет ни авиа, ни железнодорожного сообщения с городом-побратимом.
Напомним, в декабре Укрзализныця запустила поезд до польського Перемышля.
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