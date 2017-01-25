Ривне просит Балчуна пустить поезд в польский Люблин

Депутаты Ривненского горсовета обратились к руководителю Укрзализныци Войцеху Балчуну и в Министерство инфраструктуры с просьбой, чтобы поезд "Интерсити" из Киева двигался в Люблин через Ривне.

Такое предложение озвучили и поддержали во вторник, 24 января, во время сессии городского совета, сообщает Укринформ.

"Ровно и Люблин древние города-побратимы, между городами тесные деловые отношения, поэтому было бы целесообразно пустить скоростной поезд "Киев - Люблин" с остановкой в Ровно", - говорится в сообщении.

Польское направление - достаточно популярный среди ровенчан. В частности, раньше даже шла речь о создании авиарейса между Ривне и Люблином. Но пока областной центр не имеет ни авиа, ни железнодорожного сообщения с городом-побратимом.

Напомним, в декабре Укрзализныця запустила поезд до польського Перемышля.

Cсылки по теме: