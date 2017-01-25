Кабмин утвердил стратегию реформирования ГСЧС до 2020 года

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 25 января, одобрил стратегию реформирования системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Об этом сообщает корреспондент НБН.

"Целью стратегии является повышение возможностей ГосЧС во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны, выполнение определенных задач по противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданской защиты", - говорится пояснительной записке к документу.

Подготовленной стратегией предусмотрен переход от системы государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности к эффективной системе предотвращения чрезвычайных ситуаций и профилактики пожаров.

Планируется создание новых и реформирование существующих пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах.

В ходе реформирования предполагается оптимизация структуры и численности ГосЧС на всех уровнях, реорганизация сил ГосЧС с учетом объемов возложенных на них задач. Наращивание материально-технической базы сил гражданской защиты и их техническое переоснащение современной техникой.

Как сообщалось, 15 сентября в Киеве была представлена концепция реформирования ГСЧС. Как сообщил на презентации министр внутренних дел Арсен Аваков, концепцией предусмотрено усовершенствование системы реагирования подразделений ГСЧС, существенное расширение сети местных пожарных команд, а также привлечение добровольцев к обеспечению пожарной охраны.

Согласно документу, количество органов управления службы районного уровня будет соответствовать количеству новосозданных административных районов. Кроме того, часть пожарных депо и пожарной техники будет передана территориальным общинам, а пожарно-спасательные подразделения районного уровня будут усилены.

Министр сообщил, что подготовка к набору добровольцев уже началась в 6 пилотных областях - Киевской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Донецкой и Днепропетровской. При этом Аваков отметил, что реформа системы пожарного надзора начнется с ликвидации пожарной инспекции в том виде, в котором она сейчас существует.

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