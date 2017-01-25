Ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с ОРДЛО: перекрыли железную дорогу Луганск-Попасная

Ветераны антитеррористической операции заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом в среду 25 января сообщил народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

"Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке "Горское-Золотое". 12 поездов и более 700 вагонов сегодня исключены из процесса финансирования терроризма", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Семенченко, "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов".

Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана", рассказал он, добавив: "Продолжение следует".

Напомним, 16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов ради освобождения пленных выдвинули боевикам ультиматум, пригрозив блокадой: "Если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут отпущены или не состоится обмен, то мы начинаем тотальную блокаду оккупированных территорий". "Мы перекроем снабжение любой контрабанды как туда, так и назад", - сказал второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Так, напомним, украинская сторона отдала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях.

26 декабря акция по блокаде началась. По словам Виногродского, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли. Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, однако каналы по-прежнему работают.

"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем", - рассказал командир. "Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - добавил он.

Добавим, что министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе, аргументируя это тем, что такая практика может привести к отключениям электроэнергии на подконтрольной территории Украины. Черныш также не считает, что такой запрет сможет поспособствовать процессу освобождения заложников.

Cсылки по теме: