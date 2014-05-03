Пограничники схватили участника штурма СБУ в Донецке

На территории контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" в среду, 25 января 2017, пограничники Донецкого отряда ГПСУ задержали гражданина Украины, находившегося в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории и участвовавшего в захвате здания СБУ в Донецке.

Как сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы, оперативную информацию об указанном гражданине пограничники получили заранее. "Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что этот гражданин является участником НЗФ и в период с 2014 года до января 2015 находился в составе одного из батальонов российских наемников", - говорится в сообщении.

Задержанный 32-летний украинец рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он участвовал в захвате здания СБУ в Донецке и дежурил на блокпостах. Сейчас гражданин Украины передан сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, здание Управления СБУ в Донецкой области с криками "Россия!" неустановленные вооруженные лица взяли штурмом 3 мая 2014 года.

Многие из них были одетые в камуфляжную форму, вооруженны битами, палками и арматурой.

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