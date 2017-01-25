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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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ФСБшники отпустила Полозова. Адвокат расценил это как похищение
время публикации: 15:25
последнее обновление: 15:51
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Сотрудники ФСБ РФ отпустили российского адвоката Николая Полозова после допроса

Сотрудники ФСБ РФ отпустили российского адвоката Николая Полозова после допроса.

Об этом в среду 25 января российский журналист Антон Наумлюк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Николай Полозов в здании ФСБ", - подписал фото журналист.

Позже он добавил: "Только что Полозова отпустили".

"Я квалифицирую эти действия не как попытку допроса, а как похищение", - прокомментировал свое задержание сам Полозов.

"Полозов на вопросы не отвечал, написал только плакат, объясняющий почему он молчит, и с ним сидел", - пишет Наумлюк в своем Twitter.

На плакате Полозов написал: "Молчит соответствии со ст. 8 С 31.05.2002 №63-Ф3 п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ".

Как сообщалось, ранее Полозов проинформировал, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.

Напомним, Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что ФСБ России поставила задачу полностью изолировать репрессированных крымских татар от их защитников.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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