Сын Луценко сделал родителям подарок на 265 тысяч гривен

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена Ирина задекларировали подарок от собственного сына на 265 тысяч грн. Об этом свидетельствуют данные электронных деклараций государственных служащих.
Так, в e-декларации Юрия Луценко внесены данные о получении им подарка в неденежной форме от гражданина Александра Луценка на сумму 132 тысячи 582 гривны.
Аналогичные данные появились и в электронной декларации народного депутата Ирины Луценко. Она также получила от сына подарок в неденежной форме на сумму 132 тысячи 582 гривен.
Как известно, в сентябре издание "Наши деньги" писало, как сын Луценко зарабатывает на аренде квартир на Печерске.
Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицал, что он или члены его семьи владеют домом в Киеве.
В то же время, Печерское управление ГУ Национальной полиции Киева начало досудебное расследование и проверку по обращению народного депутата от БПП Сергея Лещенко по недвижимости в Киеве, которую сдает в аренду фирма Александра Луценко.
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