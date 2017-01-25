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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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На российском ТВ назвали "будущего президента" Украины
время публикации: 09:44
последнее обновление: 09:49
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Ведущие программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" объявили, что миллиардер Виктор Пинчук - потенциальный будущий президент Украины и главный оппонент Петра Порошенко

Ведущие программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" объявили, что миллиардер Виктор Пинчук - потенциальный будущий президент Украины и главный оппонент Петра Порошенко. Об этом в своем Facebook сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

"В Москве говорят, что Пинчук умный и его печатает Wall Street Journal, а Порошенко нет. Статья Пинчука в России понравилась - здесь все хотелки Кремля: от признания оккупации Крыма до отказа от евроинтеграции. Любопытно то, что по версии этого ростелеканала, только сторонники Порошенко не признают аннексию Крыма, а противники признают. Продай Родину, стань кремлевским кандидатом!" - написал Цимбалюк.

Как сообщалось ранее, накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в Wall Street Journal статью, где заявил, что Украина для урегулирования конфликта на востоке страны должна пожертвовать аннексированным РФ Крымом и согласиться на замораживание конфликта на Донбассе. По его словам, это болезненные, но необходимые компромиссы. Такая позиция бизнесмена вызвала резкую реакцию украинских политиков.

Служба безопасности Украины проверяет высказывания бизнесмена и мецената Виктора Пинчука о болезненных компромиссах, на которые должна пойти Украина, закрыв тему оккупированного Россией Крыма и заморозив конфликт на Донбассе. Об этом свидетельствует ответ главы СБУ Василия Грицака на обращение народного депутата Украины Дмитрия Яроша.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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