Кабмин создал рабочую группу для проверки е-деклараций

Кабмин создал рабочую группу, которая вместо Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) разработает проект порядка проведения проверки е-деклараций.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров по предложению министра юстиции Павла Петренко, сообщает "Украинская правда".

Петренко заявил, что НАПК как орган, ответственный за проверку деклараций, должен разработать и порядок проверки е-деклараций.

"В течение последних нескольких месяцев трижды порядки, которые направлялись в Минюст, мы не могли зарегистрировать, поскольку они имели системные несоответствия Конституции, закону о предотвращении коррупции и Конвенции по защите прав человека", - сказал министр.

Он предложил создать рабочую группу. "Есть предложение чтобы на площадке Секретариата Кабмина сформировать рабочую группу, которая самостоятельно разработает порядки (проекты порядков, – ред.) и предложит их НАПК", - отметил Петренко.

"К данной рабочей группе присоединится от нас команда во главе с первым заместителем министра юстиции. Я лично готов принять участие в этой рабочей группе; также мы провели консультации с общественностью, с научными работниками и НАПК", - сказал Петренко.

"Это стыдно, когда в течение нескольких месяцев после подачи деклараций не проводится их проверка", - подчеркнул министр.

Правительство поддержало предложение сформировать такую рабочую группу.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что проверит 29 народных депутатов по факту несоответствия между задекларированными средствами и официальными доходами. Сейчас известны фамилии 10 таких лиц. Имена остальных пока не разглашаются.

24 ноября 2016 года НАПК обвинило Минюст в блокировании начала проверки электронных деклараций чиновников.

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