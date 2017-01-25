Пророссийский депутат пытался склонить ПАСЕ поддержать выборы в Верховную Раду в ОРДЛО. Но не вышло

Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, временно неподконтрольных украинскому правительству.

Об этом в среду 25 января сообщает "Европейская правда".

Поправка, в которой содержалась такое требование, была предложена пророссийским депутатом из Германии Андреем Гунько и модифицированная докладчиком Акселем Фишером (оба – Германия).

Предлагалось утвердить норму о том, что "Проблема непредставленности в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей должна быть решена как можно скорее". Отмечается, что эта норма была поддержана подавляющим большинством голосов в профильном комитете.

Народный депутат Владимир Арьев, который возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ, подтвердил, что один из докладчиков по Украине намерен внести в резолюцию пункт о выборах на неконтролируемой части Донбасса: "Проект был подготовлен сбалансирован. Но я могу только развести руками по поводу того, что происходит сегодня".

Он упрекнул докладчиков за внесение поправок, которые изменяют суть документа: "Устные подправки грешат тем, что противоречат фактам и реальности. Если это компромисс, то это компромисс без учета интересов Украины".

В качестве примера он привел поправку о проведении выборов на Донбассе.

"То, что нам предлагают – противоречит даже минским соглашениям", - подчеркнул Арьев.

Его поддержал член мониторингового комитета от Украины Сергей Соболев. "Это то же самое, если бы мы просили Грузию проводить и признавать выборы на оккупированных территориях. Это невозможно сделать", - отметил он.

Украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, чтобы не допустить постановку данной нормы на голосование – по праву, имеющий статус "устной", можно снять с рассмотрения, если во время его рассмотрения не менее 10 депутатов встанут на протест против нее.

После этого предложение было автоматически отклонено. Первоначальное предложение Андрея Гунько также не набрало голосов.

Напомним, что год назад Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело на Гунько за незаконное посещение подконтрольной боевикам территории Донбасса.

Украина настаивает на том, что политическая часть Минских договоренностей, включая проведение выборов, может быть реализована после того, как будет перекрыта граница с РФ, а также будут выведены все российские формирования с территории Донбасса.

Противоположную позицию отстаивают РФ и боевики.

Европейская сторона также выступает за вывод российских войск с территории Украины, закрытие границы с РФ и только после этого выполнение политической части Минских договоренностей. ПАСЕ признала Россию агрессором и заявила, что ОРДЛО не готовы к выборам.

О невозможности проведения выборов в органы местного самоуправления в ОРДЛО "по объективным причинам" летом этого года заявляла и немецкий федеральный канцлер Ангела Меркель.

Однако иногда европейская сторона делает противоположные заявления. Так, 14 сентября в Киеве главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро заявили, что после установления режима тишины на Донбассе, который должен был начаться 15 сентября, Киев должен приступить к выполнению политических условий Минских договоренностей.

Кроме того, недавно президент Франции Франсуа Олланд предложил Украине сначала провести выборы на Донбассе, а уже затем требовать доступа к восточной границе с РФ.

В ночь на 20 октября в Берлине более 4-х часов проходили переговоры "нормандской четверки": канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

После встречи Меркель заявила, что первым является старт процесса выборов, и только после этого можно будет говорить о вооруженной миссии ОБСЕ. Контроль над границей Украина получит в последнюю очередь, сообщила Меркель.

"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого есть согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно вплоть до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала Меркель.

В эфире ток-шоу "Право на власть" заместитель главы администрации президента Константин Елисеев отметил, что Украина получит доступ к неконтролируемой участка границы с Россией на второй день после проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин теперь заявляет, что логика Минских договоренностей всегда предполагала, что Украина получит контроль над границей только после проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

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