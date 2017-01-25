В Быковне осквернили мемориал жертвам НКВД. Полиция открыла уголовное производство

В Быковне на окраине Киева неизвестные осквернили мемориал памяти жертв массовых политических репрессий, расстрелянных сотрудниками НКВД СССР, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Под Киевом, в Быковне осквернены украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Вандалы, которые, скорее всего, сделали это ночью, оставили следы, похожие на те, что в Гуте Пеняцкой", - написал он на своей странице в Фейсбук.
Согласно фото, которые обнародовал Вятрович, на польской части мемориала красной краской нанесены надписи "SS Галичина", а на украинской "ОУН-УПА".
Пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда на своей странице в Твиттер сообщила, что посольством Польши в Украине была направлена нота в украинский МИД с требование выяснить обстоятельства произошедшего в Быковне.
"Посольство Польши в Украине направило в МИД Украины ноту, в которой мы требуем выяснения обстоятельств и раскрытия личностей тех, кто надругался над польским военным кладбищем в Быковне", - написала Вайда.
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту совершения неизвестными лицами акта вандализма на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".
"Неизвестные в течение ночи красной краской разрисовали "Быковнянские могилы" и повредили две стелы. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и обнаружила устройство с остатками краски. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертные исследования", - сообщает в среду пресс-служба столичной полиции.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.
Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" расположен в поселке Быковня. В течение 1937-1941 годов Быковнянский лес был местом тайного захоронения жертв массовых политических репрессий, расстрелянных сотрудниками НКВД в киевских тюрьмах. По данным украинских историков, в Быковне похоронено 30-35 тысяч расстрелянных жителей Киева и области, а также более 3,5 тысячи иностранных граждан.
Напомним, 10 января неизвестные повредили памятник полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году в селе Гута Пеняцкая Львовской области.
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