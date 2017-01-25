Почти половина украинцев довольны своим здоровьем и не страдают от одиночества - опрос

Украинцы в целом удовлетворены своим здоровьем, половина из них занимаются спортом и не испытывают одиночества, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в декабре 2016 года.

Согласно данным социсследования, 45% опрошенных украинцев трудоспособного возраста (мужчины 18-65, женщины 18-60 лет) оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 43% - как удовлетворительное, 12% - как плохое или очень плохое. Среди мужчин больше тех, кто считает свое здоровье хорошим или очень хорошим, по сравнению с женщинами (49% и 39% соответственно).

Чуть меньше трети (29%) украинцев заявляют, что имеют хронические заболевания, в то же время 71% - говорят, что нет. Большинство (58%) из тех, кто хронически болеют, имеют одно заболевание, 29% - два, 13% - три и более. Среди горожан больше тех, которые заявляют о наличии у них хронических заболеваний, чем среди сельских жителей.

38% опрошенных заявили, что посещали врача за последний год, тогда как 62% - не посещали. Треть из тех, кто сказал, что посещал, были у врача один раз в год, 28% - дважды, 16% - трижды, 10% - четыре раза, 15% - пять и более раз. Пожилые люди, женщины и горожане больше посещали врачей за последний год. Также больше тех, кто посещал врача, среди респондентов, не занимающихся спортом. Интересно, что чаще посещают врачей те, кто не курит и не употребляет алкогольные напитки.

11% заявили, что находились на стационарном лечении в больнице за последний год, 89% - не находились. Почти половина (44%) из тех, кто находились на стационарном лечении, провели в больнице 1 день, 24% - 2-7 дней, 32% - более 8 дней.

По данным исследования, 38% опрошенных признали, что курят, в то время как 62% - не курят. Из тех, кто не курит, 23% когда-то курили, а 77% - никогда не курили. Респонденты старшей возрастной группы (51 год и старше) курят относительно меньше, чем респонденты младших возрастных групп. Среди мужчин в 3 раза больше курящих, чем среди женщин. Среди наименее обеспеченной категории населения тех, кто курят, также больше.

Только 2% опрошенных заявили, что употребляют алкогольные напитки (включая слабоалкогольные напитки, такие, как пиво) почти каждый день, 12% - несколько раз в неделю, 36% - несколько раз в месяц, 34% - несколько раз в год, 16% вообще не употребляют алкогольные напитки. Мужчины заявили, что употребляют алкогольные напитки почти вдвое чаще, чем женщины.

Чем лучше состояние здоровья респондентов, тем больше среди них тех, кто говорит, что употребляет алкогольные напитки. Наиболее и наименее обеспеченные респонденты употребляют алкогольные напитки чаще, чем респонденты со средним уровнем дохода.

Лишь 9% респондентов занимаются спортом почти каждый день, 15% сказали, что делают это несколько раз в неделю, 14% - несколько раз в месяц, 12% - несколько раз в год. В то же время 50% опрошенных не занимаются спортом вообще. Мужчины занимаются спортом относительно больше, чем женщины.

В течение последнего месяца 8% опрошенных чувствовали грусть и безнадежность почти каждый день, 23% - имеют такие ощущения несколько раз в неделю, почти половина (44%) - несколько раз в месяц, в то же время четверть респондентов отметили, что не испытывали тоску и печаль в последнее время.

В течение последнего месяца 5% чувствовали одиночество почти ежедневно, 12% - несколько раз в неделю, 28% - несколько раз в месяц, более половины (54%) не испытывали одиночество в течение последнего месяца вообще.

Чем старше респонденты, чем хуже состояние здоровья и чем меньше уровень дохода, тем чаще украинцы чувствовали тоску, печаль и имели плохое настроение. Такая же тенденция наблюдается и для тех, кто имеет ниже социальное положение, менее выраженное ощущение контроля над своей жизнью и уровень удовлетворенности им.

Чем старше респонденты, чем хуже состояние их здоровья и чем менее они обеспечены, тем чаще они чувствовали одиночество. Женщины чувствовали одиночество чаще, чем мужчины.

Чем ниже социальное положение занимают респонденты, чем менее выраженное ощущение контроля над своей жизнью и уровень удовлетворенности им, тем чаще они чувствовали одиночество в течение последнего месяца.

Опрос проводился 1-10 декабря 2016 года среди трудоспособного населения Украины (мужчины - 18-65 лет, женщины - 18-60 лет). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1580 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,5%.

Ранее сообщалось, что жители Украины считают хорошее здоровье и наличие влиятельных родственников важными критериями для достижения высокого социального статуса в стране, тогда как на Западе для этого больше нужны способности и качественное образование. О такой оценке украинцев свидетельствуют результаты национального ежемесячного исследования "Омнибус".

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