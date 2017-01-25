 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В зоне АТО - 55 обстрелов. Досталось Новозвановке и Троицкому
время публикации: 07:53
последнее обновление: 08:28
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В зоне АТО - 55 обстрелов

В течение суток, 24 января, террористы, применяя тяжелые минометы и артиллерию обстреливали позиции ВСУ на Луганском и Донецком направлениях, а также из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь на Мариупольском направлении. В общем, произошло 55 обстрелов. Об этом сегодня утром, 25 января, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкиному, Гнутовому и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82 миллиметровых минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком - из 120 миллиметровых минометов обстреляли Невельское, из 82 миллиметровых минометов Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

facebook

Cсылки по теме:

Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

В Военно-морских силах назвали имена трёх морпехов, погибших в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

Семенченко: сотрудники НГУ регулярно ездят на оккупированный Донбасс, командование не реагирует
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.

Трое бойцов ранены под Крымским, еще трое - около Троицкого, - Мотузянык
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.

Российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины - Полторак
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Возле Марьинки из-за "неосторожного обращения с оружием" погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 08:38
 Сын Луценка сделал родителям подарок на 265 тысяч грн
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  

Последняя новость – 08:38

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017