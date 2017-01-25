В зоне АТО - 55 обстрелов. Досталось Новозвановке и Троицкому

В течение суток, 24 января, террористы, применяя тяжелые минометы и артиллерию обстреливали позиции ВСУ на Луганском и Донецком направлениях, а также из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь на Мариупольском направлении. В общем, произошло 55 обстрелов. Об этом сегодня утром, 25 января, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкиному, Гнутовому и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82 миллиметровых минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком - из 120 миллиметровых минометов обстреляли Невельское, из 82 миллиметровых минометов Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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