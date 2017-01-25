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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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Телеканал NewsOne покупает Коломойский или Ходорковский – СМИ
время публикации: 22:53
последнее обновление: 22:53
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Телеканал NewsOne покупает Коломойский или Ходорковский – СМИ

Генеральный продюсер телеканала Newsone Дмитрий Носиков на своей странице в социальной сети Facebook оставил сообщение, которое вызвало неоднозначную реакцию на медиа-рынке.

Свой пост Носиков разместил после переговоров в Женеве с "неким очень сильным визави". Согласно всем последующим комментариям, NewsOne может перейти под влияние Михаила Ходорковского или Игоря Коломойского, пишет "Главком".

"Получается! Трудные переговоры, сложный, очень сильный визави, эксперты высочайшего уровня и пять часов аргументов, доказательств, референсов и убеждений в том, что Украинское информпространство - это поле боя, на котором решается будущее Европы. Мы договорились! Процесс запущен! Телеканал NewsOne получит уникальную возможность двигаться дальше, расти и качественно измениться! Потираю руки в предвкушении...!", - написал он, отметив в статусе "вдохновлен" в Женеве.

Как сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на Дмитрия Носикова, топ-менеджмент компании находится в стадии переговоров с возможным покупателем или инвестором канала. Для обеспечения процесса на канал для консультированиях и аудирования зайдёт компания "Шательман и партнеры". Данную информацию также подтвердил Михаил Шательман.

Один из владельцев компании Михаил Шательман, гражданин Израиля, которого СМИ связывают с инициатором Open Russia Михаилом Ходорковским и медиа корпорацией News Corp inc.(CNN) в интересах которых Шательман консолидировал ряд успешных СМИ в Прибалтике. Данную информацию опубликовал латвийский ресурс TVNET.lv.

При этом, по данным источников, Носиков мог встречаться в Женеве с олигархом Игорем Коломойским, который может стать тем тайным инвестором, о котором пока замалчивают на телеканале. Коломойский после ситуации с национализацией Приват банка и давлением на телеканал 1+1, можно быть заинтересован в укреплении свой медиа позиции.

Собственник Newsone Евгений Мураев подтвердил Детектор Медиа, что ведет "ряд переговоров", но сообщил, что суеверен, и поэтому не будет до факта окончательного "договора о чем-либо" сообщать подробности.

Недавно в январе (на то время) генеральный продюсер телеканала NewsOne Алексей Семенов объявил, что оставляет канал и вместе с журналистами Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым и начинает новый проект.

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