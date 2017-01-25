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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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НАПК ждёт отчёты о доходах от Компартии Украины. Оказывается, партия "ещё не запрещена"
время публикации: 17:02
последнее обновление: 17:27
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Петр Симоненко участвует в международных встречах представителей левых политических сил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявляют, что поскольку Компартия Украины до сих пор официально "еще не запрещена", она должна отчитываться о своем имуществе и финансы. Об этом сообщили в Департаменте по предупреждению политической коррупции НАПК, передает "Лига.net".

В Национальном агентстве пояснили, что решение Окружного административного суда Киева от 16 декабря 2015 года о запрете деятельности КПУ пока не вступило в силу, поскольку было обжаловано партией в апелляционном порядке.

Таким образом, заявляют в НАПК, КПУ, как и раньше, осуществляет деятельность как политическая партия и, соответственно, на нее распространяется требование о предоставлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

При этом жалобу Компартии на ее запрет, представленную 28 декабря 2015 года, до сих пор рассматривает Киевский апелляционный административный суд.

Также в Интернете функционирует официальный сайт КПУ. Судя по опубликованной на нем информации, партия продолжает свою деятельность, а ее бессменный лидер Петр Симоненко участвует в международных встречах представителей левых политических сил. Например, 23 января 2017 года он выступил на Европейской коммунистической встрече в Брюсселе.

Доказательство пребывания Симоненко в Европе предоставил народный депутат Леонид Емец ("Народный фронт"), находящийся сейчас на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Он сфотографировал и опубликовал в Facebook снимок лидера украинских коммунистов, сидит в столовой ассамблеи.

Перед этим в эфире одного из украинских телеканалов появилось журналистское расследование о деятельности Компартии Украины в условном "подполье". Оказывается, эта политсила принимает новых членов и снимает помещение в центре Киева.

Ограничения повлияли только на участие КПУ в выборах всех уровней, пребывание ее представителей на государственных должностях и возможности выступления в СМИ.

Также продолжается суд на обвиняемой в российском сепаратизме главой коммунистов Харьковщины Аллой Александровской.

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// NEWSru.ua // Украина // 4 июля 2016 г.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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