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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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На Харьковшине у экс-чиновника обнаружили арсенал оружия и российскую военную форму
время публикации: 12:03
последнее обновление: 12:03
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На Харьковшине у экс-чиновника обнаружили арсенал оружия и российскую военную форму
На Харьковшине у экс-чиновника обнаружили арсенал оружия и российскую военную форму
На Харьковшине у экс-чиновника обнаружили арсенал оружия и российскую военную форму

У бывшего заместителя одной из райгосадминистраций Харьковской области, нынешнего советника председателя райсовета во время обыска нашли арсенал оружия и боеприпасов, а также российскую военную форму.

"60-летнему экс-чиновнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили прокуратура области.

Имя экс-чиновника не называется.

Отмечается, что обыск был проведен в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов.

По месту проживания в экс-чиновника изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова, нарезной малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, денежные средства в сумме более 23 тыс. долларов, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных Сил РФ.

В течение суток прокуратура направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей.

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