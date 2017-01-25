Блокада ОРДЛО: активисты решили сделать из "наглого" поезда, который шёл на таран, "надгробие контрабанде"

Грузовой поезд создал угрозу жизни людям, блокирующим участок железной дороги "Луганск - Лисичанск – Попасная" в рамках блокады торговли с группировками, временно контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом в среду 25 января сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

По его словам, грузовой состав, несмотря на все предупреждения, пытался таранить блокпост с ветеранами и народными депутатами Украины.

"Грузовой поезд специально был направлен на группу людей на рельсах. Зная о том, что железная дорога заблокирована, состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Состав, идущий на оккупированную территорию (54 вагона), остановлен", - сообщил нардеп.

По его словам, "приехала следственно-оперативная группа, которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц".

"Ветераны вызвали сварочный аппарат. Состав, участвующий в финансировании терроризма, будет приварен к рельсам возле "Редута Богдана" и станет памятником контрабанде и торговле на крови. Надгробным", - заключил Семенченко.

Напомним, что 25 января ветераны АТО перекрыли участок железной дороги "Луганск - Лисичанск – Попасная" в рамках блокады торговли с ОРДЛО. По информации Семенченко, 12 поездов и более 700 вагонов сегодня "исключены из процесса финансирования терроризма".

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