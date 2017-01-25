 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Блокада ОРДЛО: активисты решили сделать из "наглого" поезда, который шёл на таран, "надгробие контрабанде"
время публикации: 21:11
последнее обновление: 21:12
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Грузовой поезд создал угрозу жизни людям, блокирующим участок железной дороги "Луганск - Лисичанск – Попасная" в рамках блокады торговли с группировками, временно контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом в среду 25 января сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

По его словам, грузовой состав, несмотря на все предупреждения, пытался таранить блокпост с ветеранами и народными депутатами Украины.

"Грузовой поезд специально был направлен на группу людей на рельсах. Зная о том, что железная дорога заблокирована, состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Состав, идущий на оккупированную территорию (54 вагона), остановлен", - сообщил нардеп.

По его словам, "приехала следственно-оперативная группа, которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц".

"Ветераны вызвали сварочный аппарат. Состав, участвующий в финансировании терроризма, будет приварен к рельсам возле "Редута Богдана" и станет памятником контрабанде и торговле на крови. Надгробным", - заключил Семенченко.

Напомним, что 25 января ветераны АТО перекрыли участок железной дороги "Луганск - Лисичанск – Попасная" в рамках блокады торговли с ОРДЛО. По информации Семенченко, 12 поездов и более 700 вагонов сегодня "исключены из процесса финансирования терроризма".

facebook

Cсылки по теме:

Украинская сторона в Минске настаивает на демилитаризации Дебальцево и участка на юге Донецкой области
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

Боевики открыли огонь в направлении КППВ "Майорск": один человек погиб, один ранен, пропуск приостановлен
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.

ТКГ в режиме видеоконференции обсудила нарушение режима тишины на Донбассе – Олифер
// NEWSru.ua // Украина // 12 декабря 2016 г.

Торецк оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за обстрелов оккупантов
// NEWSru.ua // Украина // 27 ноября 2016 г.

В Минобороны заявили, что целью донецких боевиков является гуманитарная и экологическая катастрофы
// NEWSru.ua // Украина // 26 ноября 2016 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017