НАБУ просит суд разрешить заочное расследование по Чаусу

НАБУ и САП подали ходатайство в суд о предоставлении разрешения на заочное расследование в отношении пойманного на взятке судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Просьба направлена в Соломенский районный суд Киева в среду, 25 января 2017 года.
В НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что вынуждены прибегнуть к таким действиям из-за сокрытия подозреваемого от следствия.
Напомним, 16 января обвиненный во взяточничестве судья Днепровского райсуда Киева Чаус проигнорировал вызов на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.
В ноябре 2016 года Интерпол объявил судью Чауса в международный розыск.
9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили Чауса в получении ним взятки размером 150 тысяч долларов США.
|
Cсылки по теме:
Холодницкий: адвокат Чауса предоставил НАБУ справку, что судья находится в Крыму, и, кажется, при смерти
// NEWSru.ua // Украина // 30 сентября 2016 г.
Суд разрешил задержать Чауса. Взятку судье дала пенсионерка, торговавшая димедролом
// NEWSru.ua // Украина // 12 сентября 2016 г.
Суд Киева арестовал квартиру и авто судьи Чауса
// NEWSru.ua // Украина // 1 сентября 2016 г.
Парубий обещает начать новую сессию со снятия неприкосновенности с Чауса
// NEWSru.ua // Украина // 23 августа 2016 г.
Судья Чаус не пришёл на допрос. Подозрение вручат по месту жительства
// NEWSru.ua // Украина // 11 августа 2016 г.
Лещенко заявил, что Интерпол больше не ищет Юру Енакиевского и винит в этом президента
// NEWSru.ua // Украина // 7 июня 2016 г.