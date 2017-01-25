НАБУ просит суд разрешить заочное расследование по Чаусу

НАБУ и САП подали ходатайство в суд о предоставлении разрешения на заочное расследование в отношении пойманного на взятке судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Просьба направлена в Соломенский районный суд Киева в среду, 25 января 2017 года.

В НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что вынуждены прибегнуть к таким действиям из-за сокрытия подозреваемого от следствия.

Напомним, 16 января обвиненный во взяточничестве судья Днепровского райсуда Киева Чаус проигнорировал вызов на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

В ноябре 2016 года Интерпол объявил судью Чауса в международный розыск.

9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили Чауса в получении ним взятки размером 150 тысяч долларов США.

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