На границе с Молдовой нашли 19 вагонов с лесом-кругляком

На станции "Кучурган" вблизи границы с Молдовой в Одесской области нашли 19 железнодорожных вагонов с лесопродукцией, сообщается на сайте областной полиции. Кругляк должны были переправить в Румынию вопреки запрету.
Изъято более 1300 кубометров лесопродукции на общую сумму более 1 млн грн.
Кругляки сосны должны были переправить в Румынию под видом топливной древесины.
"Установлено, что руководители частного предприятия вступили в преступный сговор с должностными лицами лесных хозяйств Украины. Те, путем злоупотребления служебным положением, осуществили незаконную вырубку леса, который в дальнейшем пытались экспортировать на железнодорожном транспорте за пределы таможенной территории Украины, на основании товаро-сопроводительных документов, в которые были внесены заведомо ложные сведения", - сообщает полиция.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятый лес.
Ранее спутниковые снимки показали, как стремительно идет вырубка лесов в Карпатах.
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