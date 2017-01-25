Печерский суд дал бразильцу-боевику 13 лет

Печерский районный суд Киева вынес приговор по делу по обвинению бразильского наемника "Д/ЛНР" Рафаэла Лусварги - 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом в среду 25 января сообщает "Новинарня".

Подсудимый полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Как отмечает издание, это первый с начала войны в Украине суд над боевиком "ДНР/ЛНР" с "дальнего зарубежья".

При этом процесс уложился в один день (не считая подготовительного заседания).

Учитывая то, что Рафаэл Лусварги подтвердил факты из обвинения, зачитанного прокурором, об участии в боевых действиях на Донбассе с сентября 2014-го по октябрь 2015 года, судебная коллегия согласилась на предложение прокуратуры рассмотреть дело по сокращенной процедуре.

Доказательствами были многочисленные ролики с Лусварги в рядах боевиков Донбасса, размещенные на YouTube, на которых он рассказывает о своих "подвигах".

"Это была большая ошибка", - сказал Лусварги о своем участии в войне в Украине.

Он попросил о минимально возможном сроке наказания.

Прокурор Игорь Вовк остался доволен приговором, ведь просил террористу 14 лет 224 дня – максимум, возможный в случае чистосердечного признания подсудимого и его сотрудничества со следствием (с учетом 112 дней под стражей, что умножаются на два по "закону Савченко").

На основании данных следствия СБУ прокуратура обвиняла Рафаэля Маркуса Лусварги в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины.

Это особо тяжкое и тяжкое преступления – соответственно, "... участие в террористической группе или террористической организации" (санкция – от 8 до 15 лет заключения) и "участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований" (от 3 до 8 лет).

При этом в суде из-за отсутствия доказательств не рассматривали заявления со ссылкой на Лусварги в СМИ, якобы он на Донбассе убил четырех украинских военных.

Суд постановил конфисковать все имущество Лусварги, имеющееся у него в Украине – ноутбук и мобильный телефон, которые сейчас находятся в комнате вещественных доказательств СБУ.

Среди прочего, судья определила для Лусварги пока отдельное содержание в заключении и медосмотр – учитывая то, что бразилец заявил об угрозе его жизни в Лукьяновском СИЗО, где его уже дважды били и требовали деньги.

Также в ходе судебного разбирательства стало известно, что накануне бразильского террориста в тюрьме посетила представительница Международного комитета Красного Креста.

Защиту Лусварги обеспечивал государственный адвокат, ведь родственники, коллеги и бразильские дипломаты не проявили заинтересованности в более мощном юридическом сопровождении наемника "ДНР/"ЛНР".

"Осенью 2014 года 32-летний профессиональный убийца прибыл на временно оккупированных территориях Украины и присоединился к бандформирования "Викинг". Участвовал в боевых действиях в районе Вергулевки, Первомайского, Горловки, Старобешево, Дебальцево, Донецкого аэропорта", - информировала СБУ после задержания.

Боевик на суде признал эти факты.

По некоторым данным, оперативники СБУ выманили Лусварги из бразильских "каникул" обманом от имени третьих лиц, соблазнив работой в области безопасности морских перевозок в "пророссийской" Одессе.

Компания "Омега", которая пригласила его на работу, оплатила террористу билет в один конец в Украину.

Добавим, что задержанный и осужденный боевик оказался на сей момент первым американским гражданином, участником российско-украинской войны, только вот Южной Америки, да и то – воевал на стороне прокремлевских террористов. Так, например, погибший в августе 2014 года в бою под Иловайском (Донецкая область) 55-летний Марк Паславски с позывным "Франко" – американец украинского происхождения – принял украинское гражданство, чтоб стать бойцом "Донбасса".

Среди боевиков российско-сепаратистских группировок воюют сотни иностранцев из разных цивилизованных европейских государств, главы которых сейчас поддерживают Украину. Между тем, к слову, боевиков "ДНР/ЛНР", скрывающихся в России, по истечении допустимого срока пребывания в РФ (90-дневный режим пребывания), депортируют в Украину.

Как сообщалось ранее, недавно проект "Миротворец" создал карту локализации 15 тысяч российских военных, которые воюют против Украины на Донбассе.

Cсылки по теме: