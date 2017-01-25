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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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ПАСЕ приняла резолюцию о демократических институтах в Украине

время публикации: 19:44
последнее обновление: 20:14
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ПАСЕ приняла резолюцию о демократических институтах в Украине
ПАСЕ приняла резолюцию о демократических институтах в Украине
Об этом в среду 25 января сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".

Об этом в среду 25 января сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский на своей странице в Facebook.

"Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята. Счет 106 на 11 опять в пользу Украины", - написал он.

"Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "российская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятие "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком! Сила права выше права силы!", - добавил депутат.

"Проголосовали. В итоге в резолюции нет никаких выборов на Донбассе. До восстановления безопасности об этом не может быть и речи. Вопрос об особом статусе отсутствует. Попытка отмена закона про декомунизацию и легализация компартии Украины левыми силами в ПАРЕ провалилась благодаря объединенным усилям украинской делегации", - пишет в своем Facebook народный депутат Борислав Береза.

Так, ранее сегодня сообщалось, что ПАСЕ не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, временно неподконтрольных украинскому правительству. Поправка, в которой содержалась такое требование, была предложена пророссийским депутатом из Германии Андреем Гунько и модифицированная докладчиком Акселем Фишером (оба – Германия). Предлагалось утвердить норму о том, что "Проблема непредставленности в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей должна быть решена как можно скорее".

Напомним, вчера, 24 января, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию под названием "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", автором проекта которой является украинский депутат Владимир Арьев. В ее поддержку во вторник 24 января проголосовали 110 депутатов, 15 – против и 9 воздержались.

Документ призывает российские власти освободить режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, арестованного по подозрению в "шпионаже", а также снять обвинения в адрес крымских журналистов, обвиненных в "сепаратизме" из-за упоминания о незаконной аннексии Крыма.

Добавим, что в октябре 2016 года ПАСЕ приняла две резолюции (утвердила два доклада) в отношении Украины с предложенными поправками. В частности, было изменено название одного из документов - с "Политические последствия кризиса в Украине" на "Политические последствия российской агрессии в Украине". Также ПАСЕ призвала европейские страны сохранять санкции против РФ до восстановления суверенитета Украины. Так, ПАСЕ приняла резолюцию, которой признала юридическую ответственность российских властей за действия марионеточных "ДНР" и "ЛНР" в Украине.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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