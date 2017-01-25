Логвинский возглавил подкомитет ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом

Депутат Верховной Рады из "Народного фронта" Георгий Логвинский стал главой подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом. Об этом он написал сегодня, 25 января, на своей странице в Facebook.

Логвинский отметил, что его соперником в борьбе за должность главы подкомитета был французский депутат Тьерри Мариани, против которого в Украине начато уголовное производство за нарушение границ и за визиты в оккупированный Крым.

"Спасибо за единогласное решение подкомитета о моем избрании, и спасибо коллегам из Европейской народной партии за номинирование меня", - написал депутат.

Напомним, 23 января Логвинский был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Также стоит отметить, что еще один украинский депутат Владимир Арьев был переизбран на второй срок президентом Комитета ПАСЕ по вопросам образования, науки и культуры.

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