Ляшко приобрёл элитной недвижимости на 15 млн гривен

Лидер фракции "Радикальной партии" нардеп Олег Ляшко приобрел дом и два земельных участка под Киевом за 15 миллионов гривен. Соответствующие данные содержатся в сообщении о существенных изменениях в его электронной декларации, которую радикал передал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В документе, в частности, указана информация о приобретении Ляшко жилого дома общей площадью почти 550 кв. м в Обуховском районе под Киевом. Его стоимость – 11,188 млн гривен.

Кроме того, лидер радикалов приобрел два земельных участка общей стоимостью 3,812 млн гривен и площадью почти 6000 кв. м.

Согласно декларации, Ляшко вступил в права собственности на недвижимость в январе 2017 года, а приобрел он её у Артема Савицкого. Ранее он арендовал эту землю и часть дома. Сколько стоила аренда радикал в декларации не указал.

Отметим, Артем - сын Валентина Савицкого, который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Общественный совет при Минэкологии, а до этого руководил Центром государственного земельного кадастра.

Напомним также, что в своей электронной декларации Ляшко указал 740 тысяч долларов наличными, Mercedes, дорогие часы и крестьянские вилы.

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