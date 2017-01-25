 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Ляшко приобрёл элитной недвижимости на 15 млн гривен
время публикации: 07:39
последнее обновление: 07:39
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Ляшко приобрёл элитной недвижимости на 15 млн гривен
В документе, в частности, указана информация о приобретении Ляшко жилого дома общей площадью почти 550 кв. м в Обуховском районе под Киевом. Его стоимость – 11,188 млн гривен

Лидер фракции "Радикальной партии" нардеп Олег Ляшко приобрел дом и два земельных участка под Киевом за 15 миллионов гривен. Соответствующие данные содержатся в сообщении о существенных изменениях в его электронной декларации, которую радикал передал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В документе, в частности, указана информация о приобретении Ляшко жилого дома общей площадью почти 550 кв. м в Обуховском районе под Киевом. Его стоимость – 11,188 млн гривен.

Кроме того, лидер радикалов приобрел два земельных участка общей стоимостью 3,812 млн гривен и площадью почти 6000 кв. м.

Согласно декларации, Ляшко вступил в права собственности на недвижимость в январе 2017 года, а приобрел он её у Артема Савицкого. Ранее он арендовал эту землю и часть дома. Сколько стоила аренда радикал в декларации не указал.

Отметим, Артем - сын Валентина Савицкого, который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Общественный совет при Минэкологии, а до этого руководил Центром государственного земельного кадастра.

Напомним также, что в своей электронной декларации Ляшко указал 740 тысяч долларов наличными, Mercedes, дорогие часы и крестьянские вилы.

facebook

Cсылки по теме:

СМИ назвали нардепов, по е-декларациям которых ведет расследование Генпрокуратура
// NEWSru.ua // Украина // 23 января 2017 г.

Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

Ляшко в новогоднюю ночь раздавал бездомным сырые яйца
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Украинцы назвали политиков года
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

Ющенко до сих пор не видит провалов в своей политике и симпатизирует Ляшко
// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.

Ляшко знает, почему нардепы проваливают спецконфискацию
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.

В Раде россиянка из "Айдара" Валькирия отомстила Ляшко - облила нардепа томатным соком
// NEWSru.ua // Украина // 8 декабря 2016 г.

Ляшко на день рождения подарили корову
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.

Ляшко хочет проверить Раду, президента и премьера на наркотическую и алкогольную зависимости
// NEWSru.ua // Украина // 23 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 08:23
 Франция закрывает свою старейшую АЭС
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  

Последняя новость – 08:23

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017