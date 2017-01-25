Кличко тоже отжался 22 раза и передал эстафету брату

Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО и отжался 22 раза.

Об этом в среду 25 января он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я принял участие в флешмобе 22PushupChalleng в поддержку ветеранов АТО. Это - акция в поддержку украинских воинов, ветеранов, которые вернулись с востока Украины. Ее цель – привлечь внимание к проблемам адаптации военнослужащих в мирной жизни", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что каждый украинец обязан быть здоровым, чтобы суметь защитить свою семью и страну.

Мэр передал эстафету своему брату - Владимиру Кличко.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в рамках флешмоба PushUpChallenge отжался 22 раза от пола и передал вызов главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

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