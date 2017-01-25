В Киевраде согласовали переименование ещё 16 улиц

Постоянная комиссии Киеврады по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей на заседании 24 января согласовала проект решения о переименовании ряда улиц.
Как сообщается на сайте Киеврады, переулку Ладо Кецховели в Подольском районе предложено вернуть историческое название - переулок Воздвиженский.
Бульвар Дружбы Народов хотят переименовать в бульвар Николая Михновского, а бульвар Михаила Кольцова - в бульвар Николая Руденко.
Улица Гайдара может стать улицей Семьи Праховых, ул. Генерала Наумова ул. Людмилы Фои, ул. Маршала Тимошенко - ул. Николая Кагарлицкого, ул. Московская - ул. Дмитрия Годзенко.
Улицу Новороссийскую предложено переимновать в Опришковскую, ул. Александра Горовица - в ул. Василия Барки, ул. Петровского - в ул. Василия Щавинского, ул. Пугачева - в ул. Академика Ромоданова, ул.Семашко - в ул. Николая Павлушкова, ул. Тропинина - в ул. Якубенковскую.
Переулок Делегатский может стать переулком Федоровским, переулок Михаила Реута - переулком Памвы Берынды.
Проспект Героев Сталинграда предложено сделать улицей Владимира Ивасюка.
Соответствующие переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.
Напомним, в Украине в ходе декоммунизации переименовали 987 населенных пунктов и более чем 51 тысячу улиц, площадей, скверов.. Также были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, в том числе 1320 - установленных в честь Ленина.
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