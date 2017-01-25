Украинские дети имеют более 160 патентов на изобретения в ІТ, физике и астрономии, - Гриневич

Юные украинские исследователи получили более 160 патентов на изобретения в области компьютерных, технических и естественных наук, а также в физике и астрономии.

Об этом рассказала министр образования Лилия Гриневич на Мировом образовательном форуме (The Education World Forum) в Лондоне, передает "Українська правда. Життя".

"Украина имеет систему учреждений дополнительного образования, финансируемых из государственного и местных бюджетов. 10% детей, которые участвуют в деятельности после школы, посещают украинскую Малую академию наук. Возможно вам будет интересно, что молодые украинские исследователи уже получили более 160 патентов на изобретения в области компьютерных, технических и естественных наук, а также в физике и астрономии", - рассказала Гриневич.

По словам министра, опыт Малой академии наук является одним из самых эффективных украинских инструментов для повышения талантов среди молодежи, однако, его недостаточно – нужно найти более эффективные способы, чтобы обеспечить каждому ребенку в Украине возможности развивать все свои таланты и способности.

В ходе образовательной реформы ведомство планирует открытие образовательной онлайн-платформы, где будут собраны учебные материалы не только для учителей и детей, но и для каждого украинца.

Платформа должна стать не только ресурсом для взаимодействия и обмена передовым опытом, но также будет обеспечивать доступ к бесплатному образованию для тех детей, которые остаются на оккупированных и аннексированных территориях, а также учеников из отдаленных сельских районов и учеников с особыми потребностями.

Напомним, в мае прошлого года на международном научно-техническом конкурсе молодых ученых Intel ISEF 2016 украинские школьники получили 5 наград и совершили прорыв в математике.

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