Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном

В мировом Индексе восприятия коррупции за 2016 год Украина получила 29 баллов мз 100 возможных, что на 2 балла больше по показателю в прошлом году. Об этом сообщает "Transparency International – Украина".

Улучшению позиции в мировом рейтинге СРІ содействовало продвижение антикоррупционной реформы, но отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не даеют Украине сделать мощный рывок и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для наций", отмечают эксперты организации.

TI объяснила, что тянет Украину на коррупционное дно, и предложила 5 шагов



В мировом рейтинге СРІ Украина заняла 131-е место из 176 стран. Эту ступеньку с показателем в 29 баллов вместе с нами разделили Казахстан, Россия, Непал и Иран.

Больше всего баллов Украине принесло исследование World Justice Project Rule of Law Index, которое учитывается в построении СРІ. Показатель нашего государства в этом исследовании вырос на +10 баллов по сравнению с прошлыми годами.

Эксперты связывают это с уменьшением использования служебного положения в органах исполнительной власти (показатель улучшился на 14%), в полиции и вооруженных силах (показатель улучшился на 6%), но в судебной ветвях власти ситуация осталась той же, что и во времена режима Виктора Януковича. Об этой же проблеме свидетельствует и исследование World Competitiveness Yearbook которое принесло в этом году Украине +3 балла.

Высокую роль гражданского общества в воплощении демократических преобразований отмечает исследование Freedom House Nations in Transit, в этом году оно принесло Украине +4 балла.

Подотчетность государственных закупок благодаря системе ProZorro, государственное финансирование партий, первые расследования Национального анотикоррупционного бюро Украины (НАБУ), участие общественности в антикоррупционных реформах – именно эти изменения эксперты назвали самыми главными.

Но крупнейшими вызовами исследование признало слабость учреждений, призванных обеспечивать верховенство права, чрезмерную зарегулированность экономики и сосредоточение власти в руках олигархических кланов.

Негативными оценками Украину наградили исследования World Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 балл) и Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 балла).

Бизнес увидел значительную коррупцию при распределении государственных средств, а судебную систему признал неспособной повредить этому. Вследствие работы систем ProZorro и DoZorro случаи нарушений в закупках стали более очевидными для бизнеса и общественности по сравнению с "бумажными" тендерами.

Индекс восприятия коррупции базируется на независимых опросах, в которых участвуют международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе Всемирного банка, Freedom House, World Economic Forum. Индекс является оценкой от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий уровень коррупции).

TI объяснила, что тянет Украину на коррупционное дно, и предложила 5 шагов



Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин считает, что безнаказанность и недействующее правосудие не дают Украине совершить прорыв в преодолении коррупции. Так он прокомментировал позицию Украины в Индексе восприятия коррупции за 2016 год, сообщает "Transparency International – Україна".

"За последние годы Украина прошла много испытаний и достигла определенных позитивных изменений на уровне раскрытия публичных финансов, нетерпимости населения к коррупции, новому антикоррупционному законодательству", – отметил он.

"Но безнаказанность, которую до сих пор чувствуют коррупционеры, сводит на нет позитивные достижения и не дает реформе состояться. Отсутствие результатов по возвращению средств режима Януковича и его соратников – яркое тому свидетельство", – добавил Юрчишин.

"Если не произойдет реального очищения системы правосудия – мы не сможем разомкнуть круг безнаказанности и перейти на качественно новый уровень. Улучшение СРІ невозможно без прозрачной, справедливой судебной системы, которая будет надежной для инвесторов и бизнеса", – убежден он.

Аналитик TI-Украина Александр Калитенко в интервью DW также сказал, что рост в индексе СРІ на 2 балла "недостаточен для страны, власти которой назвали борьбу с коррупцией своим главным приоритетом".

"Отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров держат Украину на "коррупционном дне", – сказал Калитенко.

"Несмотря на проведение реформ, средние граждане и украинский бизнес, международные наблюдатели сейчас скептически настроены по поводу успешности борьбы с коррупцией в Украине. Есть высокие ожидания. А институты, которые призваны обеспечивать верховенство права, к сожалению, слабы", – объяснил эксперт.

Он напомнил, что не наказаны Виктор Янукович и его соратники, не возвращены государству активы, да и на факты коррупции нынешних властей "не было надлежащей реакции".

Калитенко отметил, что есть определенные результаты у НАБУ, где расследуют уже 25 производств по анализу электронных деклараций, а вот "результатов НАПК до сих пор нет".

"В бюджет возвращено порядка 400 миллионов гривен благодаря ликвидации разных "схем" в "Запорожьеоблэнерго", "Укргазвыдобування", делу военного прокурора сил АТО Кулика и т.п. Но есть и много препятствий. В качестве примера – дело судьи Чауса...", – сказал эксперт.

Тransparency International Украина предлагает 5 шагов для реальных антикоррупционных изменений:

- Создать эффективную и действенную систему антикоррупционного правосудия с привлечением иностранных специалистов в качестве нейтральных наблюдателей и партнеров.Очистить политическую верхушку от коррупционеров и наказать ее.

- Вернуть активы, украденные у государства бывшим президентом Виктором Януковичем и его соратниками. Обеспечить суд над ними.

- Немедленно начать проверку e-деклараций и мониторинг образа жизни, обеспечить соответствующее наказание, которое бы не было выборочным.

- Расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро, позволив ему независимо прослушивать должностных лиц.

- Провести аудит и снизить степень секретности в секторе безопасности и обороны по направлениям: статьи госбюджета, годовые планы госзакупок, информация о проведении закупок и заключенных контрактах.

Напомним, по результатам мирового Индекса восприятия коррупции CPI 2015 года за год Украине удалось заработать лишь один дополнительный балл, который составлял лишь 27 из 100 возможных. Во всемирном рейтинге Украина занимала 130-е место из 168 вместо 142-го из 175 в 2014 году.

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