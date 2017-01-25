На Ривненщине полиция изъяла янтаря на полмиллиона

Работники Управления защиты экономики Нацполиции изъяли в Ривненской области почти 50 килограммов "солнечного" камня. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Оперативники подразделения продолжают проводить профилактические отработки на территории региона. По полученной информации, трое граждан собирались перевозить партию незаконно добытых камней. Впоследствии оперативники установили маршрут их движения.

На обочине вблизи с. Александрия Ривненского района был припаркован автомобиль, в который трое граждан пытались забросить чемоданы. Все лица - жители Березновского и Костопольского районов. Во время осмотра багажа сотрудники УЗЭ в Ривненской области обнаружили два мешка с янтарем весом почти 50 килограммов", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого "солнечного" камня составляет почти полмиллиона гривень.

Полицейские устанавливают место назначения янтаря-сырца, а также лиц, которые организовали незаконную добычу.

Напомним, глава Ривненской областной государственной администрации Алексей Муляренко просит министра внутренних дел Украины Арсена Авакова вернуть Нацгвардию в северные районы Ривненской области, где участились случаи незаконной добычи янтаря.

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