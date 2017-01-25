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Гройсман считает Садового беспомощным
время публикации: 09:01
последнее обновление: 10:26
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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе Львовской областной государственной администрации провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и найти решение для мусорного кризиса во Львове

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе Львовской областной государственной администрации провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и найти решение для "мусорного кризиса" во Львове. При этом он резко раскритиковал городскую власть Львова, назвав ее беспомощной. Об этом 24 января сообщила пресс-служба правительства.

"Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а наверное, и год, что системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе, как Львов, не решается. Жители города Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников", - заявил ппремьер на встрече со львовским губернатором Олегом Синюткой.

По словам Гройсмана, бюджет развития Львова на 2017 год составляет 1,8 млрд гривен и с такими деньгами не решить проблему - "просто недопустимо".

"У меня была точно такая проблема, и я решил ее еще 7 лет назад, и забыл, что она была", - добавил Гройсман, вспомнив о своем опыте на должности мэра Винницы.

Он заверил, что, если понадобится, правительство оперативно примет необходимые решения, чтобы помочь Львову.

Отметим, недавно СМИ сообщили, что мэр города Андрей Садовый обратился в городскую администрацию польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор.

Проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех из этих людей нашли, а четвертого тела найти не удалось.

Сельсовет Великих Грибовичей после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.

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