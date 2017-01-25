Геращенко проинформировал послов европейских стран, США и Канады о покушении на него

Народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что уведомил о факте несостоявшегося покушения со стороны спецслужб РФ на него послов европейских стран, США и Канады.

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина" в среду 25 января.

"Факт организации российскими спецслужбами покушения на меня известен в Европе. Я также направил документы об этом покушении послам европейских стран, США и Канаде. Члены парламентской делегации в ПАСЕ выступали и упоминали тот факт, что задержаны лица, которые присланы с территории РФ с задачей подложить взрывное устройство и взорвать мой автомобиль", - заявил Геращенко.

Также депутат отверг предположение о том, что покушение на его жизнь связано с местью украинского криминалитета.

"Никакого вопроса, связанного с украинским криминалитетом в данном случае нет", - сказал он.

На минувших выходных Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на нардепа Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.

Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.

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