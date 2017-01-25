ФСБ в Крыму задержала адвоката Полозова

Защитника Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Николая Полозова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Twitter.

"Адвоката Николая Полозова адержали сотрудники ФСБ в Крыму. Шестеро человек", – сообщил он.

"Везут в управление для допроса. Следователь Скрипка предупреждал о приводе для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова", – добавил журналист.

Наумлюк добавил в Facebook, что Полозов только прилетел после выступления в ПАСЕ – и "сразу по приезду в гостиницу на Серова его задержали".

По его мнению, Полозова хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника.

"Ну и попытка запугать, чтобы не работал в Крыму по делам крымских татар", – добавил журналист.

Умеров считает, что ему готовят обновленное обвинение.

Ранее Полозов опасался, что ФСБ попробует силой доставить его на допрос по делу подзащитного.

В ноябре 2016 года Полозов заявлял, что следователь ФСБ по делу Умерова, которого РФ обвиняет в "сепаратизме", пытается отстранить его из процесса, переведя в статус свидетеля и добиваясь допроса адвоката.

"Никаких оснований для допроса меня в качестве свидетеля у следователя не имеется. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации, статья 8, налагает прямой запрет на допрос адвоката в качестве свидетеля по тем обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе оказания юридической помощи", – утверждал защитник крымских татар.

Полозов обращался к Адвокатской палате Москвы за поддержкой. 13 декабря сообщалось, что в оккупированном Крыму было принято положительное решение относительно ходатайства о допросе Полозова следователем ФСБ в качестве свидетеля по делу, в котором Полозов является адвокатом Ильми Умерова. 15 декабря оперативник ФСБ сделал первую попытку вручить Полозову повестку на допрос. Полозов обжаловал это решение.

20 декабря стало известно, что оккупационная власть Крыма возобновила дело против Николая Полозова, адвоката заместителей главы Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

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