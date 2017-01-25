"Чесно" создало смешное видео про депутатов-кнопкодавов

В общественном движении "Чесно" создали смешное видео о том, как кнопкодавят украинские народные депутаты. А разбавили ролик кадрами с котиками. Ролик опубликован на странице "Чесно" в Twitter.

Героями видео стали пойманные на кнопкодавстве нардепы Андрей Шинькович, Глеб Загорий (оба представляют "БПП") и Игорь Мосийчук из "Радикальной партии".

Напомним, в 2016 году все пленарные заседания Верховной Рады посетили лишь 13 из 406 народных депутатов, а двое за год вообще не появились на работе.

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