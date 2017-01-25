Убийство патрульных в Днипре: в прокуратуре заявили, что вина Пугачёва доказана

Вина бывшего спецназовца Александра Пугачева в убийстве патрульных в Днипре доказана.

Об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, сообщает Укринформ.

"Согласно экспертизе, на кроссовке Александра Пугачева обнаружена кровь убитого патрульного Артема Кутушева. Главные доказательства - это показания очевидцев, которые появятся до суда", - сказал Черкашин.

Он отметил, что всего было проведено 44 судебных экспертизы и допрошено более 150 человек. Оружие, из которого стрелял подозреваемый, найти не удалось.

По словам заместителя прокурора, сам Пугачев вину не признает и от дачи показаний отказался.

Сейчас известно, что слушание по делу состоится 27 января в Кировском райсуде, судебное заседание будет открытым.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днипре водитель автомобиля, которого остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. Вследствие этого погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался разыскиваемый правоохранителями за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Cсылки по теме: