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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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Задержан экс-"беркутовец", который преследовал активистов "Автомайдана"
время публикации: 14:05
последнее обновление: 15:08
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Задержан экс-"беркутовец", который преследовал активистов "Автомайдана"

Правоохранители задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут", который подозревается в незаконном задержании 18 активистов "Автомайдана" во время Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Задержан бывший сотрудник столичного спецподразделения милиции "Беркут", который длительное время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании по предварительному сговору с другими работниками подразделения милиции особого назначения "Беркут" 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в Киеве, которое сопровождалось применением к ним насилия и повреждением их автомобилей", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, подозреваемому инкриминируется подделка рапорта и ложные обвинения активистов в тяжких преступлениях, на основании чего они были взяты под стражу и привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия.

Задержанному вручено уведомление о подозрении по статьям 365, 366 и 384 Уголовного кодекса (самоуправство, служебный подлог и заведомо ложное показание). В суд внесено ходатайство о его аресте.

Как сообщалось, в декабре 2016 года Генпрокуратура задержала еще одного бывшего сотрудника "Беркута", который подозревается в незаконном задержании этих же 18 активистов "Автомайдана".

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Среда, 25 января 2017 г.  

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