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NEWSru.ua // Украина // Среда, 25 января 2017 г.
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Представители Красного Креста посетили украинских заложников на оккупированной части Донетчины
время публикации: 22:32
последнее обновление: 22:32
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Представители Красного Креста посетили украинских заложников на оккупированной части Донетчины

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили в подконтрольной группировке "ДНР" территории место, где удерживают украинских военнослужащих, попавших в заложники.

Об этом сказала представитель МККК Санела Байрамбашич, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке. Мы считаем это очень важным", - сказала Байрамбашич.

При этом она добавила: "Мы надеемся, что в скором времени такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми".

Вместе с тем Байрамбашич отметила, что не может говорить об условиях содержания украинских военнослужащих.

По ее словам, в ходе визита представители МККК отвезли письма для украинских военнослужащих.

Ранее в среду, 25 января, российские СМИ сообщили, что члены делегации Международного Комитета Красного Креста совместно с "омбудсменом ДНР" Дарьей Морозовой посетили исправительную колонию, где содержатся украинские военнослужащие.

Напомним, ранее в январе президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Швейцарскую Конфедерацию провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и обратился с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях на Донбассе, в Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активнее защищать права украинцев в оккупированном Крыму.

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