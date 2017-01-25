В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы

Один украинский военнослужащий ранен в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки. Об этом сегодня, 25 января, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении боевые действия велись в Попаснянском районе. Противник активно применял тяжелое вооружение – пушки и минометы, выпустив по позициям сил АТО 30 мин и несколько артиллерийских снарядов.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении самая сложна обстановка сохраняется в Авдеевский промзоне. С перерывами, около 4-х часов, боевики вели массированный огонь по позициям сил АТО.

Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском. Противник вел огонь прямо из Донецка (пос. Шахты им. Абакумова). По одному вражескому обстрелу произошло в Луганском, Зайцево, Новгородском, Каменке.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения. По позициям сил АТО было выпущено 40 мин.

На мариупольском направлении тяжелое вооружение вчера не применялось. Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. Также противник нарушал режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Новогригорьевке. Всего на мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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